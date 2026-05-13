“スマホに触れている時だけ見える怪物”とは――。26歳の新鋭監督・西山将貴による長編デビュー作『インビジブルハーフ』（5月15日愛媛先行公開、7月31日より全国順次公開）の予告映像、ポスタービジュアル、場面写真が一挙解禁された（配給：ギークピクチュアズ）。【動画】正体不明の恐怖が迫り来る本予告映像本作は、国内外で注目を集める若手クリエイター・西山が、撮影当時23歳で完成させた長編デビュー作。「第33回レイ