伊藤洋輝はバイエルンに移籍して以降、相次ぐケガに悩まされてきた。それだけに、この夏の去就が注目されている。これまでの２シーズンで出場30試合の伊藤。肉体的なトラブルに加え、ヨナタン・ターとダヨ・ウパメカノという不動のCBコンビを擁するバイエルンだけに、機会が限られている状況だ。そのため、バイエルンはオファー次第で伊藤の売却もいとわない姿勢と言われる。『Bavarian Football Works』は５月11日、「『tz