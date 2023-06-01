俳優の佐藤友祐（２９）が女子たちを沼落ちさせている。俳優の堀海登とＷ主演するＢＳフジのドラマ「フェイクファクトリップス」（木曜、深夜０・００）でＢＬ作品に挑戦中。端正なビジュアルと感情を映し出す繊細な演技で「顔面最強」、「今まで見たことない表情が見られてる」、「良すぎて尊死だ…」とＳＮＳをざわつかせている。「フェイクファクトリップス」では、イケメンキャラの志藤全を熱演。昨年は藤原紀香主演の舞台