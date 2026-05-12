俳優の佐藤友祐（２９）が女子たちを沼落ちさせている。俳優の堀海登とＷ主演するＢＳフジのドラマ「フェイクファクトリップス」（木曜、深夜０・００）でＢＬ作品に挑戦中。端正なビジュアルと感情を映し出す繊細な演技で「顔面最強」、「今まで見たことない表情が見られてる」、「良すぎて尊死だ…」とＳＮＳをざわつかせている。

「フェイクファクトリップス」では、イケメンキャラの志藤全を熱演。昨年は藤原紀香主演の舞台「サザエさん」で磯野カツオを演じていただけに「作品に入る前はカツオとして『姉さん！』って言っていたので、姿勢とか歩き方といった細かいニュアンスで、イケメンになれるように頑張った」と笑みを浮かべた。

昨年６月まで男女混合５人組グループ・ｌｏｌとして活動し、解散後は俳優業に完全シフト。解散後は「ダンスをやらなくなってすごく太りました」というが、芸能界を目指したきっかけでもある演技と真剣に向き合っている。「グループ時代はずっとは難しい部分もあったけど、本格的に作品と向き合えています」と、充実の日々を過ごしている。

６月に３０歳を迎える。２０代を「記憶がないくらい忙しかった。（グループ時代は）３６０日くらい働いていたので、何をしていたかを覚えていない。毎日の出来事が早すぎて、一つ一つの出会いを大切にできていなかった」と振り返り、３０代での新たな目標を「年齢的に大人な役に挑戦したい。スーツを着る役とか、挑戦できていなかった時代劇とか」と設定。地に足をつけ、実りのある３０代へとつなげていく。

◆佐藤友祐（さとう・ゆうすけ）１９９６年６月１１日生まれ、北海道出身。「ａｖｅｘ ａｕｄｉｔｉｏｎ ＭＡＸ ２０１３」でアクター部門グランプリを受賞し、１４年に結成された男女混合５人組グループ・ｌｏｌのメンバーとして活動。２５年６月１日をもって解散し、以降は俳優業を中心に活動。代表作は、ドラマ「不幸くんはキスするしかない！」、「ｌｉａｒ」など。ＭＢＴＩ（ユングのタイプ論をもとにした性格検査）はＩＳＴＰ（巨匠）。