（新北中央社）北部・新北市の淡水河河口の両岸を結ぶ淡江大橋が12日午前11時半、正式に開通した。陳世凱（ちんせいがい）交通部長（交通相）は、橋が台湾の重要な観光スポットになると話した。陳氏は橋の管理所で行われた看板の除幕式と祈祷（きとう）式に出席した際、報道陣の取材に応じた。橋が新北市の新たなランドマークになるだろうとした上で、交通部観光署（観光庁）と新北市政府観光旅遊局に対し、北海岸エリアの観光発展