中島健人さん主演のドラマ10『コンビニ兄弟』（NHK総合・火曜10時〜）の第3回「メランコリックないちごパフェ」が、5月12日に放送される。中島さん演じるフェロモンだだ漏れの店長が働くコンビニを舞台にしたヒューマンコメディ。【写真】中島健人が１人２役。髭があるワイルドな風貌のツギ福岡県にあるコンビニ「テンダネス門司港こがね村店」は、レジ前がまるでアイドルのコンサート会場のようになる。ファン（お客様たち）のお