【モデルプレス＝2026/05/11】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が5月10日、自身のInstagramを更新。撮影でのオフショットを多数公開し、反響を呼んでいる。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「全身バランスレベチ」ウエスト＆美脚開放のミニ丈衣装姿◆IVEレイ、美ウエスト際立つオフショ連発レイは「あちこちで撮ってきた写真」とつづり、街角や準備中に撮影された多数のオフショットを投稿。屋外の遊具に手を掛