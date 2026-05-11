岩井千怜が自身のインスタグラムを更新。「そういえば、、メキシコ観光してましたっ！」「We went sightseeing in Mexico」と日本語と英語で記すと、ディフェンディングチャンピオンとして米国女子ツアー「メキシコ・リビエラマヤオープン」に参加したさいに、姉・明愛と一緒に観光も楽しんでいたことを投稿した。【写真】岩井千怜の新しい才能発見！「絵もとってもお上手です」（全12枚）2人はユカタン半島を訪ね、マヤ文明最大の