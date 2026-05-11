岩井千怜が姉・明愛とメキシコ観光を満喫 ピラミッドよりも高くジャンプ！
岩井千怜が自身のインスタグラムを更新。「そういえば、、メキシコ観光してましたっ！」「We went sightseeing in Mexico」と日本語と英語で記すと、ディフェンディングチャンピオンとして米国女子ツアー「メキシコ・リビエラマヤオープン」に参加したさいに、姉・明愛と一緒に観光も楽しんでいたことを投稿した。
【写真】岩井千怜の新しい才能発見！「絵もとってもお上手です」（全12枚）
2人はユカタン半島を訪ね、マヤ文明最大の都市遺跡「#chichenitza」（チチェン・イッツァ）にあるピラミッドの前で高くジャンプする写真や、石灰岩の陥没穴に地下水が溜まった「#cenote」（セノーテ）の神秘的な泉の前で撮った2ショットを公開。この他にも「#アイスの季節がくる〜!?」と仲よく肩を組みアイスバーを食べる写真、大会のトロフィーにもデザインされているカラフルなカメレオンを上手に描いた絵を披露する写真、ハンバーガーにかぶりつく明愛や大きなグラスでジュースを飲む千怜の写真などがあった。なお今年の大会では、明愛は20位タイ、千怜は予選は通過したものの74位と下位でのフィニッシュとなった。この投稿を見たファンからは「仲良しツインズやね」「いい写真ばっかり」「good vibe!（良い雰囲気）」「It is very delightful to see both of you looking very happy（2人とも楽しそうで、嬉しいです）」などの数多くのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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