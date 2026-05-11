Prime Videoで独占配信される人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（全9話構成、初週は第1話から第4話までの計4話を一挙配信）7日午後8時よりスタート。Episode6では、2人のうち1人が選ばれる2on1デートの模様が描かれた。【写真】旅も佳境に…参加男性と熱烈な抱擁をかわすバチェロレッテ4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごし、個としての自信と自