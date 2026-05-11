アスレティック・ビルバオに所属するスペイン代表FWニコ・ウィリアムズが、バレンシア戦で負傷交代した。10日、スポーツ専門メディア『ESPN』が伝えている。アスレティック・ビルバオは10日、ラ・リーガ第35節でホームにてバレンシアと対戦し、0−1で敗戦した。この試合の36分、ウィリアムズはハムストリングの負傷で交代を余儀なくされ、代わって兄のガーナ代表FWイニャキ・ウィリアムズが出場した。試合後、イニャキ・ウィ