＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ最終日◇10日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞新たにメジャー優勝者のひとりに名を連ねた河本結は、緊迫の優勝争い中も静かに自分のゴルフに集中した。13番、14番でボギーを叩き、トップに並ばれたことを把握したのは15番グリーン。だがここも、「愛さんが（同じスコアに並んで）フィニッシュしてるのを見ましたけど、特に（心境は）変わらなかった」と