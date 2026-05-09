「後日セットできるとかどうでもいい。今日を最高にしてください」――急きょ決まったデートを前に、そんなオーダーで美容室に飛び込んできた男性がいました。担当した美容師の大月渉さん（@DIECE_SHOU）が、緊張した面持ちで来店した男性のビフォーと、全力のスタイリングで仕上げたアフターの写真をXに投稿したところ、その変貌ぶりに大きな反響が寄せられました。【アフター写真】雑誌モデルのようなイケメンへ大変身来店したの