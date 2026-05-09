【第21話】 5月9日 公開 □第21話を読む（C）まるよのかもめ／白泉社 【拡大画像へ】 白泉社は5月9日、まるよのかもめ氏によるマンガ「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」第21話をヤングアニマルWebにて公開した。 第21話では、繁忙期が到来し、空腹の中仕事をするもちづきさん。同僚の会話から「袋パン」を導入し、ついてくるシール集めも楽しむが……。 第21話のページ