山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。5月7日（木）に放送された同番組に、ゲストとして松村沙友理、JO1の河野純喜と佐藤景瑚が出演した。今年3月に、第1子の出産を報告したばかりの松村。そんな松村が、“異性の好みの体”を明かし…。【映像】さゆりんご、全男子を射止める“キラースマイルあざとテク”を披露番組冒頭、山里が「さゆりんご、結婚＆