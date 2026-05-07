「彼女はいますか？」「餃子何個食べられますか？」子ども記者が突撃取材→日本代表選手たちが直球質問に回答
日本サッカー協会が運営する公式YouTubeチャンネル『JFA TV』が、子どもの日の５月５日に「突撃スクープ！子どもインタビューをノゾキミ」と題した映像を公開した。日本代表の谷口彰悟、板倉滉、小川航基が子ども記者から突撃取材を受けるというものだ。
「PRESS」と書かれた腕章を巻いたちびっこたちは、元気よくインタビュールームに入室。小川は「想像してたインタビュアーと違ったな」と笑みを浮かべた。
そして「どうやったら日本代表になれますか？」「お休みの時は何をしていますか？」「家に帰って嬉しい時はどんな時ですか？」「どのくらいの距離からシュートを打つのが好きですか？」といった質問に答えていった。
また、「餃子何個食べられますか？」というユニークな質問も。板倉が「餃子好きなの？ 200個くらいじゃない？ 餃子何個食べられる？」と聞き返すと、餃子が大好きな少女は「１万個」と力強く答えた。
さらには、昨年６月に女優の泉里香さんとの結婚を発表した谷口は、「彼女はいますか？」という想像の斜め上を行く質問に回答。「僕、結婚したので、妻がいます。結婚...してます」と丁寧に伝えた。
子ども記者ならではのインタビューはファンの心をくすぐり、大好評だ。「何、この最高な企画」「可愛くて、ニヤニヤしちゃう」「板倉の近所の優しい兄ちゃん感がいい」「餃子最高すぎました」といったコメントが寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「何、この最高な企画」ちびっこ記者による超キュートな突撃取材
「PRESS」と書かれた腕章を巻いたちびっこたちは、元気よくインタビュールームに入室。小川は「想像してたインタビュアーと違ったな」と笑みを浮かべた。
そして「どうやったら日本代表になれますか？」「お休みの時は何をしていますか？」「家に帰って嬉しい時はどんな時ですか？」「どのくらいの距離からシュートを打つのが好きですか？」といった質問に答えていった。
また、「餃子何個食べられますか？」というユニークな質問も。板倉が「餃子好きなの？ 200個くらいじゃない？ 餃子何個食べられる？」と聞き返すと、餃子が大好きな少女は「１万個」と力強く答えた。
子ども記者ならではのインタビューはファンの心をくすぐり、大好評だ。「何、この最高な企画」「可愛くて、ニヤニヤしちゃう」「板倉の近所の優しい兄ちゃん感がいい」「餃子最高すぎました」といったコメントが寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「何、この最高な企画」ちびっこ記者による超キュートな突撃取材