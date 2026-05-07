谷口（左端）らが少年少女からの質問に答えた。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　日本サッカー協会が運営する公式YouTubeチャンネル『JFA TV』が、子どもの日の５月５日に「突撃スクープ！子どもインタビューをノゾキミ」と題した映像を公開した。日本代表の谷口彰悟板倉滉小川航基が子ども記者から突撃取材を受けるというものだ。

「PRESS」と書かれた腕章を巻いたちびっこたちは、元気よくインタビュールームに入室。小川は「想像してたインタビュアーと違ったな」と笑みを浮かべた。

　そして「どうやったら日本代表になれますか？」「お休みの時は何をしていますか？」「家に帰って嬉しい時はどんな時ですか？」「どのくらいの距離からシュートを打つのが好きですか？」といった質問に答えていった。
 
　また、「餃子何個食べられますか？」というユニークな質問も。板倉が「餃子好きなの？ 200個くらいじゃない？ 餃子何個食べられる？」と聞き返すと、餃子が大好きな少女は「１万個」と力強く答えた。

　さらには、昨年６月に女優の泉里香さんとの結婚を発表した谷口は、「彼女はいますか？」という想像の斜め上を行く質問に回答。「僕、結婚したので、妻がいます。結婚...してます」と丁寧に伝えた。

　子ども記者ならではのインタビューはファンの心をくすぐり、大好評だ。「何、この最高な企画」「可愛くて、ニヤニヤしちゃう」「板倉の近所の優しい兄ちゃん感がいい」「餃子最高すぎました」といったコメントが寄せられている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】「何、この最高な企画」ちびっこ記者による超キュートな突撃取材