将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第3局が5月7日、石川県七尾市の「和倉温泉 日本の宿 のと楽」で行われ、午前10時におやつの時間が訪れた。藤井名人は地元産の塩を使った濃厚な洋菓子を、糸谷九段は地元の縁起物などを用いた彩り豊かな和菓子を注文。両者の個性が光るラインナップに、ABEMAの視聴者からも多くの反響が寄せられた。【映像】絶対美味し