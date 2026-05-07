キングジムは5月17日まで、デジタルメモ「ポメラ DM250XYZ」の特別仕様「Midnight Purple」の抽選応募を公式サイトで受け付けている。限定500台。●トレンドのスケルトンボディ 深紫が落ち着いた雰囲気を演出ベースモデル「DM250」は、テキスト入力に特化したデジタルメモデバイス。画面には7インチワイドTFT液晶を採用。折りたたみ式のコンパクトサイズが特徴で、電源ONで即起動するため、書き留めたいひらめきやアイデアを