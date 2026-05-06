レインズインターナショナル（横浜市西区）が運営するしゃぶしゃぶチェーン「しゃぶしゃぶ温野菜」の「母の日キャンペーン」が5月7日から期間限定で実施されます。「食べ放題コース」が平日20％オフ、休日10％オフになります。【えっ？】対象の食べ放題コースが気になる！かわいいメッセージにも！「アニバーサリープレート」を見る！食べ放題コースは「温野菜コース」（4378円、以下、税込み）、「三元豚コース」（3718円