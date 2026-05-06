歌手で女優の酒井法子（55）が6日、自身のインスタグラムを更新。2、3日に日本武道館で行われた小泉今日子（60）の還暦記念ライブ「KK60〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」を訪れたことを報告した。「kk60KYOKO KOIZUMI TOUR2026コイズミ記念館にも伺って参りました」と小泉の還暦記念ライブを訪れたことを報告。「初めてのキョンキョンのコンサートアイドル全盛期時代も勿論大好きだったし今の小泉今日