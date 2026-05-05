次々と押し寄せる好牌、迷わず攻められる状況。全てが整い、強烈な決定弾が炸裂した。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月4日の第2試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）がトップを獲得。盟友・佐々木寿人（連盟）とのリレーでBEAST Xを抜き、2位へ浮上した。【映像】絶好調の証し 滝沢和典、早々に決着をつけた強烈な親跳満第1試合は佐々木がオーラスでEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）に裏ドラ1枚条