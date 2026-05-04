鹿児島市の谷山漁港できょう4日午後、「車が海に飛び込んだ」と消防に通報があり、車に乗っていた女性1人が死亡しました。 警察などによりますと、4日午後2時ごろ、鹿児島市南栄のと、付近にいた人から119番通報がありました。 警察と消防が海中を調べたところ、軽乗用車1台が沈んでいるのが見つかり、車内にいた女性1人が病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。 亡くなったのは、鹿児島市東谷山5丁目の職業