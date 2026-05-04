佐野海舟の活躍でマインツは今季の1部残留を決めたドイツ1部マインツは現地時間5月3日にブンデスリーガ第32節でザンクト・パウリと対戦し、2-1で勝利。今季の1部残留を決めた。日本代表MF佐野海舟は先発出場し、持ち前のボール奪取で先制点の起点となるなど勝利に貢献した。開幕からフルタイム出場を続ける佐野は前半6分、相手の最終ラインから中盤の選手につけるパスに狙いを定め、素早い出足でボールを奪った。そこからMFシ