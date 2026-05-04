秋篠宮ご一家が、パラグアイの民族楽器の演奏会をご覧になりました。【映像】パラグアイ演奏会をご覧になった秋篠宮ご一家秋篠宮ご夫妻と次女の佳子さま、長男の悠仁さまは、きのう、都内でパラグアイの民族楽器「アルパ」の演奏や、民族舞踊を鑑賞されました。ご一家は「さくらさくら」などの演奏を楽しみ、そろって拍手を送られていました。この演奏会は日本人のパラグアイ移住90周年などを記念したもので、秋篠宮ご夫妻