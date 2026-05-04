2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。インフルエンサー部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/04/27）。【特別グラビア】セクシーすぎる…絶海の孤島・青ヶ島在住の41歳美女を写真で見る（全50枚超）＊＊＊東京都心から約360km離れた絶海の孤島・青ヶ島。人口わずか163人（2025年3月時点）のこの島で、登録者数20万人超のYouTube「青ヶ島ちゃんねる」を運営する佐々木加絵さん（4