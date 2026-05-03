女優の松本まりかが３日、横浜ランドマークホールで行われた第４回横浜国際映画祭（５日まで）の新人女優オーディションで特別審査員を務めた。世界に通用する新人女優を発掘するため、約２０００人の応募者から選ばれた２０人が最終審査で自己ＰＲと課題演技を披露した。審査前に黒のドレス姿で登壇した松本は「１５歳からオーディションに落ち続けてきた私が審査員をするなんておこがましい」と恐縮しながらも、「オーディ