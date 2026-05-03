気象予報士の穂川果音さんが5月2日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。 【写真を見る】【 穂川果音 】 「ちょっと汗ばむ陽気」「イエローのカーディガンで春っぽコーデです」オフショットにファン反響穂川果音さんは「緑と海を感じにお出かけしてきたよさて、どこでしょう？？」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像では、穂川果音さんが、苔に覆われた石壁を背景に、白いトップスに淡い黄