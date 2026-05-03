ゴールデンウィーク恒例のイベント「吹上浜砂の祭典」が、きょう3日から鹿児島県の南さつま市で始まりました。 南さつま市で始まった「吹上浜砂の祭典」。39回目の今年のテーマは「砂さんぽ～砂でつくる城物語～」です。 南さつま市役所市民交流広場を中心とした会場には、高さおよそ5メートルの大阪城や、万里の長城など、50基を超える砂像が並んでいます。 （肝付町から）「細かいと