戦前は珍しくなかった別会社での路線建設かつて「新京阪鉄道」という名前の鉄道事業者が存在しました。名前の通り京阪電気鉄道が1922（大正11）年、天神橋筋六丁目から吹田、茨木、高槻など淀川西岸を経て京都を結ぶ新線を建設するために設立した新会社です。【見た目いろいろ】松戸線を走る「オリジナル色」「新京成色」の電車（写真）軌道として建設された京阪線は全区間の3分の1が併用軌道区間で、集落を縫うように走るため