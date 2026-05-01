スペインのシューズブランド「カンペール（CAMPER）」が、ブランドを代表するユニセックスシリーズ「ドリフト（Drift）」から、シリーズ初のロープロファイルスニーカー「ドリフト ウォーク（Drift Walk）」を発売した。カンペール直営店と公式オンラインストア、一部取扱店舗で販売している。【画像をもっと見る】「ドリフト」シリーズは、レトロなデザインに最新テクノロジーを融合したハイブリッドスニーカーとして2017年に