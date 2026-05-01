【写真＆動画】Snow Man『STAR』オフショット（全2枚）／和気あいあいとしたコメント動画 Snow Manが4月30日放送の音楽番組『STAR』（フジテレビ系）に出演し、目黒蓮主演の映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌「BANG!!」をテレビ初披露した。 ■Snow Man、「BANG!!」をテレビ初披露 Snow Manと番組の公式SNSではオフショットが公開。写真には、番組ロゴを前に並ぶSnow Manの姿が収められている。 メンバーは黒を基調とし