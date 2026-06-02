NTT DXパートナーは6月1日、百十四銀行と連携し、百十四銀行の取引先企業（主に中・四国地域の中堅・中小企業）を対象とした「114脱炭素コンサルティングサービス（以下、本サービス）」の共同提供を開始すると発表した。○サービスの概要同サービスは、温室効果ガス（以下、GHG）排出量の算定・可視化から削減目標の設定、省エネ・再エネ導入等の削減施策の実行、サステナビリティ情報開示まで、ワンストップで支援するもの。具体