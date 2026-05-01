ビザ・ワールドワイド・ジャパンは4月30日、グローバルで展開する「Visa Agentic Ready」プログラムを、日本を含むアジア太平洋地域で開始することを発表した。○AIエージェント主導の決済を検証同プログラムの第1フェーズでは、イシュアの準備に焦点を当て、管理された本番相当の環境のもとで、エージェント主導の取引についてテスト、検証し、理解するための体系的なプロセスを提供する。同プログラムにより、イシュアは、AIエー