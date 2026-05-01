イギリスの覆面アーティスト「バンクシー」の新作がロンドン中心部で見つかりました。【映像】ロンドン中心部に出現した「バンクシー」の新作醍醐穣リポ「一夜のうちに出現したバンクシーの作品とみられる像。素材はプラスチックのようにも見える。台座にはバンクシーと書かれたサイン」30日、ロンドン中心部に出現した巨大な像。スーツ姿の人物が右手に旗を掲げて行進しているようですが顔は旗で覆われてしまっています。美術