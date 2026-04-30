夜のご褒美タイムをもっと特別にしたい方へ♡品川プリンスホテルの最上階レストランで楽しめる期間限定の〆パフェが登場します。美しい夜景とともに味わう贅沢なスイーツは、一日の締めくくりにぴったり。大人のためのナイトデザートとして、心まで満たしてくれる特別なひとときを演出してくれます♪ 夜景と楽しむ大人の〆パフェ 提供されるのは、メインタワー39階の「DINING & BAR TABLE 9 TOK