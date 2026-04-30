SALON by PEACH JOHN夏コレクション♡機能美ブラが勢揃い

夏のファッションをもっと自由に、もっと美しく楽しみたい女性に朗報♡SALON by PEACH JOHNから、2026年夏の新作コレクションが登場しました。レースを贅沢にあしらった華やかなデザインと、快適な着け心地を両立した機能派ブラが豊富にラインナップ。見た目の美しさだけでなく、日常を心地よく彩る一枚が揃います。夏の装いにぴったりなランジェリーで、気分までアップデートしてみませんか♪

人気シリーズの華やか新作

注目はSALON版「ナイスバディ」シリーズの新作。ストリング使いとアイラッシュレースが印象的な「ナイスバディブラクロスストリング」は、価格5,100円、サイズC～Fカップ（UB65/70/75）。

ショーツ（2,700円／S・M・L）とソング（3,000円／S/M・M/L）も展開し、カラーはベージュブラック、ホワイトネイビー、モーヴの全3色です。

さらにロングセラーの「グランフルール」シリーズには新色ラベンダーが登場。ブラは5,060円、サイズB～Fカップ（UB65/70/75※BはUB65なし）。

ショーツ（2,700円／S・M・L）とソング（2,700円／ワンサイズ）もあり、優しいフィット感が魅力です。

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新型ブラで叶う理想のシルエット

大人のバストを美しく引き上げる「デコルタンブラクラシカル」は5,100円、サイズC～Fカップ（UB65/70/75）。

ショーツ（2,700円／S・M・L）とソング（3,000円／S/M・M/L）も揃い、カラーはチャコール、ホワイト、ボルドー。※4/22発売予定

また、夏に嬉しい「ブラヴィノンワイヤーストラップレスアイラッシュレース」は、ノンワイヤーながら安定感抜群。価格5,100円、サイズC～Fカップ（UB65/70/75）。

ショーツ（2,700円／S・M・L）とソング（3,000円／S/M・M/L）も展開し、ブラック、ネイビー、ピンクベージュの3色です。

※5/20発売予定

軽やかに着こなす夏ルームウェア

ランジェリー感覚で楽しめる「レーヨンレースワンピース（カップ付き）」は7,600円、ワンサイズ展開。カラーはブラックとモーヴの2色で、取り外し可能なパッド付きのため1枚で着用可能。

繊細なレースがデコルテを美しく見せ、リラックスタイムも女性らしい雰囲気に仕上げてくれます。

夏の毎日に“美しさと快適さ”を

SALON by PEACH JOHNの夏コレクションは、デザイン性と機能性を兼ね備えたラインナップが魅力。華やかなレースや美しいシルエットはもちろん、着け心地の良さにもこだわり抜かれています。

日常から特別な日まで、どんなシーンでも自分らしく輝ける一枚がきっと見つかるはず♡この夏はランジェリーから気分を上げて、より自信に満ちたスタイルを楽しんでみてください♪