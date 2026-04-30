日本年金機構本部＝東京都杉並区国の障害年金の支給可否に関する医師の判定結果を日本年金機構が一部ひそかに破棄し、別の医師に依頼して審査をやり直していた問題を受け、厚生労働省は30日、今後の対応策を発表した。別の医師による判定やり直しは原則として認めない。やむを得ない理由で行った場合も、1人目の医師の判定記録を保存するようにする。厚労省は機構の職員約300人への聞き取りを踏まえた最終的な調査結果も発表。