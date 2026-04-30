【メジャーリーグ通信】【友成氏コラム】ABS導入の泣き笑い…小柄で胴長のRソックス吉田正尚は「損」、大谷翔平は「得」をするアストロズの今井達也が10日のマリナーズ戦で初回にKОされた後、「腕の疲労」を理由に負傷者リスト（IL）入りした。腕に何らかの異常が生じた可能性があったため、球団はすぐに検査を受けさせたが、どこにも異常は見つからなかった。今井は早い時期の復帰を目指して20日からブルペンでの投球練習を開