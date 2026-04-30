ドジャース打線に起きている現象を米メディアが指摘した(C)Getty Imagesドジャースが現地時間4月29日、本拠地でのマーリンズ戦に2−3で敗れた。これで1勝2敗となり、カード負け越しとなった。「1番・DH」で先発出場の大谷翔平は2打数無安打、3四球、1盗塁という成績だった。【動画】好投も援護なく…投手専念の大谷翔平、投球シーンをチェック米メディア『ClutchPoints』は「2026年シーズンを最高の滑り出しでスタートさせたド