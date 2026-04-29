【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King Gnuが2023年にリリースした「SPECIALZ」が、アメリカレコード協会（RIAA）によりゴールド認定を受けた。RIAAは1952年に設立されたアメリカ国内でのセールスに応じてゴールド＆プラチナ認定を行ってきた機関で、ゴールド認定は50万ユニット以上を記録した楽曲に与えられるものだ。 ■リリースから年月を経てもなお、世界で聴かれている