お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が28日深夜放送のMBSテレビ「ブラマヨ吉田×紅しょうがのアホちゃう!?」（火曜後11・56）に出演。偶然とは思えぬ？出来事を思い返した。関西人がツッコミや照れ隠しなどさまざまな場面で言う「アホちゃう!?」。恋愛や異性について思う“アホちゃう？”を語り合った。スタジオの観覧者からは「男性は浮気を隠すのが下手すぎる」との声が上がった。吉田は「神様は女の味方よ