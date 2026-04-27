老朽化が進む高岡市民体育館の代替施設について市は、凍結していた新たな総合体育館の建設計画を復活して前倒しで進める方針だと、ＫＮＢの取材でわかりました。これにより竹平記念体育館のサブアリーナ建設は計画を撤回する見通しです。高岡市民体育館の代替施設として、市は新たな総合体育館建設までの対応として市内にある竹平記念体育館にサブアリーナを整備する計画でした。しかし関係者によりますと、市はサブア