豚ときゅうりのしょうが焼き【画像で確認】水分の多いきゅうりをシャキッとおいしく炒められる裏ワザって？きゅうりといえば、サラダやあえものなど生で食べることが多いですよね。でも、実は「炒めもの」にしても絶品なんです！今回は日本料理店「賛否両論」の店主、笠原将弘さんに教えてもらった、豚ときゅうりの炒めものをご紹介します。きゅうりの食感をいかすためにパパッと仕上げて、熱々のうちにいただきましょう！▷