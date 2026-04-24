ココスジャパン（東京都港区）のファミリーレストラン「ココス」が、「今月のグルメ〜5月〜」と題して、「熟成生ハムとアスパラのトリュフ香るクリームパスタ」などの新商品3種類を5月1日から期間限定で販売します。【画像】“429円”、“319円”の新商品もおいしそう！新商品3種類を一挙にチェック！同商品は、トリュフが香る濃厚なクリームパスタに、旬のアスパラガスをトッピングした初夏らしい一皿。ほのかな甘みで爽や