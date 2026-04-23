＜Sanrio Smile Golf Tournament最終日（2日間競技）◇23日◇グレートアイランド倶楽部（千葉）◇6368ヤード・パー72＞ 初日34位と出遅れた天野真里奈は「69」のラウンドで巻き返し、トータルイーブンパーの22位タイでフィニッシュした。学業に追われ、直近はほとんど試合に出ていなかったが、晴れて3月に法政大学を卒業。復帰初戦から上々のプレーを見せた。チェ・イソです！韓国から参戦！キュートな笑顔・ネクヒロのスマイ