JR四国は、ゴールデンウィーク期間中の特急などの予約率を発表しました。指定席の予約率は32.7％となっています。JR四国によりますと、4月24日から5月6日までのゴールデンウィーク期間中、特急列車と快速列車の指定席は、4月22日の時点で約7万1000席に予約が入っています。指定席の予約率は32.7％です。下りは5月2日の51.2％、上りは5月5日の46.5％がピークとなっています。