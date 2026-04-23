審判のいないゴルフでは、ズルをしようと思えばいくらでもできてしまうもの。もし、普段から仲の良い同伴者の不正行為を目撃してしまったら？ そのときあなたはどうする？ 四六時中ゴルフ漬けのロマン派ゴルフ作家・篠原嗣典が語る。 【ランキング】小祝さくら、佐久間朱莉の順位は？ 一緒にラウンドしたい女子プロ1位〜10位まとめゴルフを辞めた理由のランキングに『ズルをする人がいるから』という項目が、上位ではないけれど入