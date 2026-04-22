Beatsは、BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）とのコラボレーションによるワイヤレスヘッドホン「Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション」の第2弾となるモデルの販売を2026年4月25日午前10時に開始する。価格は32,800円。BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）とのコラボモデル第2弾が登場「Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション」は、シックなオニキスブラックカラーを採用したワイヤレスヘッドホン「Solo 4」の特別モデル。2