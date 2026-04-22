今回は、待ちに待った「キャロウェイ パフォーマンスセンター」をご紹介します！ ゴルファーにとっての夢の空間が渋谷に登場 キャロウェイ パフォーマンスセンター ●住所／東京都渋谷区渋谷1丁目3-7 VORT渋谷east ●営業時間／11:00～18:00（※完全予約制） ●定休日／土日祝 ●サービス内容／プレミアムクラブフィッティング（80分）1万1000円、オデッセイ