モンテディオ山形は21日、代表取締役社長を務める相田健太郎氏に不適切発言を確認したとして、同氏に対する処分を発表した。山形は28日、相田健太郎社長が取材対応時に不適切な発言をしたとして謝罪。今月11日に事実関係の解明及び再発防止に取り組むため、外部専門家による調査委員会を立ち上げ、調査を行うことを発表していた。調査の結果、クラブは「不適切発言の事実が調査委員会により確認された」と報告。取締役会にて